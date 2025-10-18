HammAli впервые стал отцом и показал фото с новорожденным

Российский рэпер азербайджанского происхождения HammAli (Александр Громов) впервые стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант опубликовал первое фото c новорожденным сыном из роддома, впервые показав мальчика.

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!», — написал HammAli.

10 октября на сольном концерте артист признался, что они с супругой Эмили ждут сына, которого назовут Адам. Ребенок родился 17 октября.

В июне 2025 года HammAli впервые поделился историей депрессии. Об этом «Газете.Ru» он рассказал в интервью на концерте Басты.

«У меня был диагноз — задержанная депрессия. Мне выписали антидепрессанты. Но я не стал пить таблетки. Я все-таки решил заняться музыкой и помочь самому себе. И, как видите, у меня, слава богу, все лучше. Богатый, успешный, поклонники, стадионы, концерты, жена, карьера», — рассказал рэпер.

Ранее CHEBANOV назвал детскую песню, которую не включает сыну.