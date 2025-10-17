На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Фриковая»: CHEBANOV назвал детскую песню, которую не включает сыну

Певец CHEBANOV заявил, что исключил Baby Shark в семейном плейлисте
Певец и музыкальный продюсер Иван Чебанов, выступающий под псевдонимом CHEBANOV, поделился своими рекомендациями по музыкальному воспитанию детей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС Музыка.

Первый общий ребенок Ивана и его супруги Дарьи Чебановой (Шашиной), ранее выступавшей в группе Serebro, родился в 2022 году. В августе этого года пара анонсировала, что готовится стать родителями во второй раз.

Чебанов раскрыл, что в его доме часто играет одна и та же музыка, поскольку у него с супругой схожий музыкальный вкус.

«Дома зачастую мы слушаем одну и ту же музыку, которую включаю либо я, либо Даша. Нам нравятся треки с винтажным звучанием, а также жанры: soul, funk, немного R&B», — поделился он.

По мнению исполнителя, правильный выбор треков помогает формировать у ребенка хороший музыкальный вкус с ранних лет.

«Максу особенно нравятся саундтреки к «Бременским музыкантам». Пару песен он уже знает наизусть: поет их очень здорово и танцует под них. «Фриковые» песни для малышей — например, Baby Shark — мы стараемся не включать, чтобы у Макса формировался музыкальный вкус, схожий с нашим», — заявил Чебанов.

Ранее CHEBANOV рассказал о влиянии отцовства на карьеру.

