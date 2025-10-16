«17 лет — это не один день»: Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что переживает на фоне разводе с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова подтвердила информацию о разводе с рэпером Джиганом после 17 лет отношений. Ее слова передает Super.ru.

Знаменитость призналась, что ей нелегко переживать расставание, поскольку она была с рэпером на протяжении многих лет:

«Это правда. По-разному: один день получше, один похуже. Конечно, переживаю. 17 лет — это не один день и даже не один год».

Также Самойлова ответила тем, кто считает развод пары пиар-ходом: «Реалити-шоу мы правда снимаем, но там пиар и не нужен будет».

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

До этого интернет-пользователи обратили внимание, что Самойлова почти месяц не вела соцсети. Некоторые подписчики сразу предположили, что у блогерши проблемы в браке.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что причина развода Джигана и Оксаны Самойловой кроется в том, что блогерша устала терпеть поведение супруга. По его словам, модель на протяжении длительного времени закрывала глаза на то, что муж, несмотря на наличие семьи, постоянно появлялся в обществе молодых девушек.

