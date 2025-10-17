CHEBANOV о влиянии отцовства на карьеру: «Было сложно»

Певец и музыкальный продюсер Иван Чебанов, выступающий под псевдонимом CHEBANOV, поделился тем, как рождение ребенка повлияло на его творческую деятельность. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС Музыка.

«Когда родился Макс, было сложно найти время для творчества. У меня были старые демо, которые я реанимировал и из них делал новые треки. Отцовство в целом меняет жизнь и сказывается на видении будущего. Это отразилось и на характере песен — на какое-то время они стали более теплыми и семейными», — рассказал исполнитель.

Первый общий ребенок Ивана и его супруги Дарьи Чебановой (Шашиной), ранее выступавшей в группе Serebro, родился в 2022 году. В августе этого года пара анонсировала, что они готовятся стать родителями во второй раз.

Чебанов посоветовал молодым родителям в преддверии Дня отца набраться терпения и сил, а также подготовиться к интересному и непростому времени в жизни, которое впоследствии, уверен он, сделает их безумно счастливыми.

«Это самое главное, про что нужно помнить, когда придется столкнуться со всеми сложностями жизни с малышом. И, конечно же, крайне рекомендую заботиться о маме ребенка и делать все, чтобы она максимально комфортно проходила через этот период», — сказал музыкант.

