Погребняк рассказала о серьезных проблемах со здоровьем: «Еле стою на ногах»

Модель Погребняк заявила, что у нее началось обезвоживание после чистки организма
Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Мария Погребняк рассказала в Telegram-канале о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам Погребняк, у нее случилось полное обезвоживание организма после читки. Как отметила модель, она еле стоит на ногах. Врачи назначили ей неправильную дозировку препарата.

«Для меня эта доза была просто слоновой. Вы не представляете, как я сейчас выгляжу. У меня и так худые ноги, они просто исчезли. У меня торчат ребра, у меня глаза впали», — поделилась блогерша.

Погребняк назвала отвратительным свой внешний вид на данный момент. Она опубликовала фото своего тела после обезвоживания. Модель пожаловалась, что не может пить жидкости перед диагностикой.

«И сейчас записываю это аудио. Мне это дается очень тяжело. Мне просто хочется лечь и не вставать. Вот такое состояние организма. Все-таки врачи индивидуально должны назначать все эти препараты для очищения, исходя из веса, исходя от веса пациента. У меня и так маленький вес. Это лошадиная доза для меня», — рассказала знаменитость.

Ранее Погребняк усомнилась в реальности романа Shaman и Мизулиной после создания партии.

