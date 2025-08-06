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Звезда «Слова пацана» получил роль в детском мультфильме

Актер Копейкин присоединился к озвучке мультфильма «Финник 2»
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START/Тумач Продакшн

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин присоединился к актерскому составу озвучки детского мультфильма «Финник 2». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Копейкину досталась роль немногословного и молчаливого Тима. Он объединится с любознательной Кристиной, чтобы помочь Финнику вернуть силу древней магии.

«В кино ты все-таки рождаешь персонажа. А здесь он уже готовый, и тебе нужно немного под него подстраиваться. Это двойная работа и довольно интересный опыт, необычный для меня, но в этом и заключается главное отличие», — говорит Копейкин.

Финника и его подругу Кристину вновь озвучат Михаил Хрусталев и Вероника Макеева, Ида Галич вернется к роли мамы Кристины.

«Финник 2» выйдет в прокат 23 октября. По сюжету Финник случайно теряет невидимость, из-за чего мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своей подругой Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, который способен вернуть ему силу. Сюжетная часть также дополнится романтическим повествованием: Кристине предстоит пройти через сложный этап первой подростковой влюбленности. Зрители также увидят в новом проекте Финника в роли байкера.

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