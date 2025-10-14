На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яна Рудковская выставила на продажу квартиру за 120 млн рублей

Readovka: продюсер Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская захотела продать свою квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Речь идет о квартире площадью 155,4 кв. м в элитном районе Красная Пресня. В ней есть четыре комнаты, два санузла, две гардеробные и два балкона. Вместе с жильем Рудковская продает парковочное место и люксовую мебель: зеркало Fendi, телевизор Bang & Olufsen и альбомами Джона Леннона и «Битлз».

По данным издания, квартира вместе с парковкой и мебелью оценивается в 120 миллионов рублей.

30 сентября Рудковская сообщила, что хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже. По словам шоувумен, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.

Рудковская планирует сделать из разрушенной дачи Карла Фаберже музей и бутик-отель. После реставрации здания она хочет организовать выставку. Затем на участке появится полноценный музей и отель на 25 номеров со спортивным пространством в парке. Продюсер заявила, что в России никто еще такого не делал.

Ранее сообщалось, что Киркоров отказывается от наследства отца.

