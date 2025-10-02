Рудковская захотела сделать из дачи Фаберже бутик-отель

Продюсер Рудковская заявила, что сделает из дачи Фаберже музей и бутик-отель

Продюсер Яна Рудковская рассказала в беседе с изданием «Фонтанка», что планирует сделать из разрушенной дачи Карла Фаберже музей и бутик-отель.

По словам Рудковской, после реставрации здания она организует выставку. Затем там появится полноценный музей и отель на 25 номеров со спортивным пространством в парке. Продюсер заявила, что в России никто еще такого не делал.

«В сохранившейся исторической части сделать пять-шесть номеров, в воссозданной — еще номеров двадцать. В здании всё будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уикенд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку», — поделилась продюсер.

Рудковская оценивает восстановление особняка Фаберже в 400 миллионов рублей. Продюсер призналась, что рассчитывает на льготное кредитование на восстановление объектов культурного наследия, которое предоставляет «ДОМ.РФ».

30 сентября Рудковская сообщила, что хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже.

По словам Рудковской, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.

