«Большего папа оставить не мог»: Киркоров отказывается от наследства отца

«КП»: певец Филипп Киркоров не претендует на наследство отца Бедроса
Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский пояснил, что Филипп Киркоров откладывает вступление в наследство своего отца — народного артиста Бедроса Киркорова — по личной инициативе. Слова защитника цитирует kp.ru.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом», — пояснил он.

На поминках отца, вспомнил Добровинский, Киркоров произнес эмоциональную речь, заявив, что главное наследство, которое оставил родитель — это память о нем как о светлом и благородном человеке.

«И большего после себя папа оставить не мог. На глазах у всех были слезы», — подытожил адвокат.

92-летнего певца Бедроса Киркорова не стало 18 марта от остановки сердца. После себя артист оставил две квартиры в Москве и дом в Болгарии. Единственным наследником является его сын Филипп Киркоров, который до сих пор не вступил в права наследования.

В июне Киркоров посвятил новую публикацию дню рождения своего отца Бедроса. Он вспомнил, 2 июня 2024 года семья отмечала 92-летие Киркорова-старшего, и добавил: «Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа».

Ранее прапорщику Шматко из «Солдат» предрекли инфаркт из-за болей в груди.

