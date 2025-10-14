Монеточка о жизни в эмиграции: «Психологически очень тяжело»

Уехавшая певица Монеточка пожаловалась, что ее дети ни разу не были в РФ

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) призналась, что начала привыкать к жизни в Вильнюсе, куда переехала после начала специальной операции России на Украине. Своим мнением исполнительница поделилась в рамках YouTube-проекта Drama Queens.

По словам артистки, она постепенно начала обустраивать быт на новом месте, приобретая предметы постоянного пользования.

«Психологически очень тяжело жить с рюкзачками, когда вся твоя жизнь должна уместиться в один чемодан. В какой-то момент мы заставили себя осесть, купить керамическую, а не складную чашку. Это дало много покоя. Понимание, что у нас есть где-то дом», — поделилась артистка.

Также Гырдымова, которая уехала из РФ, будучи еще беременной первым ребенком, заявила, что ее дети ни разу не были в России. В то же время певица надеется, что наследники познакомятся с ее родиной в будущем.

«Насчет нас с Витей (мужем. — «прим. «Газеты. Ru») я уже не так уверена. Хотя… Да ладно, уверена <…> Меня часто обвиняют в несвоевременном оптимизме, но внутри у меня есть уверенность, что у меня еще обязательно будет концерт и в Москве, и в Киеве, и в Казахстане», — добавила она.

С декабря 2020 года Монеточка состоит в браке с музыкантом и продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным). В 2022 году вместе с мужем переехала в Литву. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. 10 января 2024 года у пары появился на свет сын.

Ранее сообщалось, что у Киркорова хотят отобрать частный берег на Москве-реке.