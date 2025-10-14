На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Киркорова хотят отобрать частный берег на Москве-реке

Mash: бизнесмен Рыськов намерен отстудить у Киркорова участок на Москве-реке
Telegram-канал «Филипп Киркоров»

Бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в Красногорский городской суд с требованием признать недействительной сделку Филиппа Киркорова о покупке беговой территории площадью 4,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Позиция Рыськова основывается на том, что если река является федеральной собственностью, то и береговая полоса должна быть общественной. Летом предприниматель пытался получить разрешение на использование этой земли для благотворительного туристического проекта, но получил отказ из-за прав собственности Киркорова.

«Бедросович купил береговую полосу общего пользования еще в 2014-м — оформил ипотеку на 20 лет и платит до сих пор. За 11 лет настроил там теннисный корт, качели, несколько домиков и обнес все это забором», — подчеркивается в публикации.

По данным Mash, Рыськов же намерен создать на участке на Москве-реке современную пляжную зону для москвичей: c зоной для воздушных ванн, навесами, фуд-кортами и кабинками для переодевания.

Накануне сообщалось, что Киркоров не претендует на наследство отца Бедроса. Адвокат Добровинский заявил, что это личное решение певца.

Ранее адвокат рассказал, что ждет Блиновскую в колонии.

