«Сделал операцию и нормально живет»: Пригожин не исключает, что основатель ЧВК «Вагнер» жив

Продюсер Пригожин не исключил, что основатель ЧВК «Вагнер» инсценировал кончину
Продюсер Иосиф Пригожин не исключил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог инсценировать свою кончину. Об этом супруг певицы Валерии заявил на YouTube-шоу «Догадки Агатки».

«Кто ж знает? Он [Евгений Пригожин] настолько способный и талантливый человек — вполне мог и инсценировать всю эту историю. Вполне возможно, что он мог просто уйти с радара и все», — предположил продюсер.

По словам Пригожина, подобный исход событий кажется ему логичным. Он не может отрицать, что на данный момент его однофамилец жив: «Ну а что? Сделал операцию, взял документы и нормально живет».

Также Пригожин признался, что его часто путали с главой «Вагнера», а после трагедии с предпринимателем интернет-пользователи создавали различные мемы на эту тему.

«Самое главное, что меня после этого [трагедии] позвали в жюри белорусского X-Factor, и там был заголовок: «Пригожин летит в Минск». Это был вообще караул», — вспомнил продюсер.

Супруга Пригожина — певица Валерия — отметила, что ряд людей из шоу-бизнеса тоже подумали, что не стало Иосифа Пригожина.

«К нему приходили, чтобы записаться в «Вагнер», — также вспомнила Валерия, на что Пригожин добавил: «А один раз мне два мешка денег привезли».

Вечером 23 августа 2023 года стало известно о крушении принадлежавшего Пригожину частного самолета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Пассажирами самолета числились 10 человек, среди них — Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Ни одного из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что Пугачеву выгнали из коллектива Лундстрема за «склочный характер».

