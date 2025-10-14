На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пугачеву выгнали из коллектива Лундстрема за «склочный характер» и профнепригодность

Дочь Ободзинского Валерия: Пугачеву уволили из ансамбля за профнепригодность
Младшая дочь эстрадного певца Валерия Ободзинского — Валерия вспомнила, что певицу Аллу Пугачеву уволили из знаменитого ансамбля Олега Лундстрема в 1960-е годы. Слова наследницы заслуженного артиста Марийской АССР передает NEWS.ru.

По словам Ободзинской, основной причиной стало то, что Пугачева оказалась «не ансамблевой» артисткой. Руководителя коллектива не устроили профессиональные качества молодой певицы.

«И характер у нее уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Ее ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали», — поделилась она.

Валерия Ободзинская отметила, что в те времена Пугачева, будучи начинающей артисткой, долго не могла найти свое место на эстраде. Будущая Примадонна приходила к коллегам «потерянная», жалуясь на трудности с трудоустройством.

«Музыканты ансамбля Лундстрема мне рассказывали, как Алла приходила потерянная: «Тыкаешься-мыкаешься, нигде не берут». Потом пристроилась в группу «Веселые ребята» к Павлу Слободкину», — поделилась она.

Ансамбль Олега Лундстрема — легендарный джазовый оркестр, основанный в 1934 году в Харбине. Среди знаменитых артистов, которые выступали с оркестром: Ольга Кормухина, Майя Кристалинская, Ирина Понаровская и другие. Сейчас ансамбль продолжает деятельность под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина.

