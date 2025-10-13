На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Янковский: пошел в киношколу, потому что «очередной раз накосячил»

Актер Иван Янковский дал откровенное интервью на проекте Dreamcast
DREAMCAST/YouTube

Актер театра и кино Иван Янковский, наиболее известный по сериалам «Фишер», «Слово пацана» и «Аутсорс», дал большое и откровенное интервью, открыв второй сезон проекта Dreamcast.

В разговоре с медиапродюсером Трифоном Бебутовым и актером Львом Зулькарнаевым артист рассказал о своем пути в профессию, подробно вспомнил детство в творческой семье и свои первые впечатления от кино.

«Я попал в киношколу, потому что я очередной раз накосячил. Мать сказала: либо ты в армию отправляешься в Суворовское, либо ты будешь учиться там, где твой мозг совпадает с твоими желаниями», — рассказывает актер.

Отдельное место в разговоре занимает тема династии. Иван вспоминает своего деда, Олега Янковского, как нравственный ориентир и живой пример человеческого достоинства.

Говоря о современной индустрии, Янковский заявил, что хотел бы больше экспериментально-авторского кино.

«Чтобы было больше возможности играть и снимать то, о чем снимать по каким-то морально-этическим нормам нельзя», — добавил он.

Проект Dreamcast — это медиаплатформа, созданная медиапродюсером Трифоном Бебутовым и актером театра и кино Львом Зулькарнаевым, полностью посвященная кино, театру и культуре, где зрители получают возможность увидеть закулисье съемок и театральных постановок.

Ранее жена Янковского пришла на открытие выставки в мини-платье.

