В Москве пройдет выставка «Десять веков польской русофобии»

В Москве покажут выставку «Десять веков польской русофобии»
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Российское военно-историческое общество подготавливает выставку «Десять веков польской русофобии» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Выставку представят на Гоголевском бульваре. Экспозиция посвящена событиям XX века и Второй мировой войны. Она пройдет до начала ноября и затронет такие темы, как оккупационный фашистский режим в Польше (1939-1945 годах), фабрикация «Катынского дела», польское восстание 1944 года и освобождение Польши Красной Армией.

С мая по июль 2025 года в Москве прошла экспозиция «Он сражался за Родину», посвященная творчеству советского писателя Михаила Шолохова и приуроченная к его 120-летию.

Выставка осветила послевоенную деятельность писателя, его борьбу за мир и справедливость. В экспозиции представили и награду – Международную премию мира в области культуры, присужденную Шолохову Президиумом Всемирного Совета Мира в мае 1975 года за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами.

Всего в экспозицию вошло более 50 реликвий из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Ранее Рудковская захотела сделать из дачи Фаберже бутик-отель.

