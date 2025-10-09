Пригожин рассказал, как их с Валерией хотели обмануть мошенники

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсер Пригожин признался, что их с Валерией хотели обмануть мошенники
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что его вместе с супругой, заслуженной и народной артисткой России Валерией пытались обмануть мошенники. Об этом он рассказал kp.ru.

Он уточнил, что им часто звонят незнакомцы, однако, в этот раз звонок был якобы от друга.

«Технологии сегодня шагнули далеко вперед. Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — рассказал продюсер.

Его жена уточнила, что после этого сразу же перезвонила этому человеку по другому номеру. Так выяснилось, что его просто взломали.

Пригожин подчеркнул, что подобных аферистов нужно строго наказывать, чтобы остановить их деятельность.

В сентябре певец Юрий Лоза заявил, что мошенники используют его имя в корыстных целях. Лоза пояснил, что злоумышленники заявили его как участника в своем гала-концерте в Светлогорске. Артист уверил, что сам об этом «ни слухом ни духом». Ему не звонили и не предлагали выступить.

Он предположил, что другие заявленные артисты также не получали никаких предложений. Организаторы концерта заявляют, что на концерт якобы приедут Леонид Бергер, Владимир Маркин, Сергей Дубровин.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать пенсионеров с помощью схемы со сдачей анализов.

