«Ну не гады?»: Юрий Лоза пожаловался на мошенников

Певец Лоза заявил, что мошенники используют его имя в рекламе своих концертов
true
true
true
close
ТВ-3

Певец Юрий Лоза заявил в Telegram-канале, что мошенники используют его имя в корыстных целях.

Лоза пояснил, что злоумышленники заявили его как участника в своем гала-концерте в Светлогорске. Артист уверил, что сам об этом «ни слухом ни духом». Ему не звонили и не предлагали выступить.

«Ну не гады? Ведь мои почитатели собирались подойти ко мне за автографом на специально изготовленной фотографии!» — поделился артист.

Лоза предположил, что другие заявленные артисты также не получали никаких предложений. Организаторы концерта заявляют, что на концерт якобы приедут Леонид Бергер, Владимир Маркин, Сергей Дубровин.

28 августа Юрий Лоза заявил, что ни одна песня, представленная на «Новой волне», не пригодится россиянам.

Лоза раскритиковал лирику новых композиций, показанных на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Он считает, что в России смысл текстов песен все еще имеют большое значение. По мнению певца, текста в треках «Новой волны» нет. Он предположил, что лирику к ним могла написать нейросеть.

Ранее Лоза призвал Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) устроить «прощальный тур» после провала в Грузии.

