В США устроят тур Уитни Хьюстон с помощью ИИ

Variety: в США пройдет концерт со сгенерированным ИИ голосом Уитни Хьюстон

Наследники певицы Уитни Хьюстон организуют тур артистки в США. Об этом сообщает Variety.

На концертах прозвучат новые композиции в исполнении Хьюстон. Как отмечает издание, голос певицы извлекли из старых записей и сгенерировали песни с помощью нейросети. Первый концерт состоится 20 сентября.

«Результат — нечто поистине особенное: подарок для давних поклонников и мощное знакомство с новым поколением, открывающим ее голос», — заявил корреспондент издания.

Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года.

В августе 2025-го британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном на своих концертах.

По данным NBC, во время исполнения хита «Forever Young» («Вечно молодой» — перевод с английского. «Газета.Ru») Род Стюарт представил видео, в котором Осборном делает селфи на небесах с другими известными музыкантами.

Вместе с британским рок-певцом позируют такие ушедшие музыканты, как Боб Марли, Тупак Шакур, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Майкл Джексон, Джордж Майкл, Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Принс, Эми Уайнхаус, XXXTentacion.

