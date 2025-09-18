На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США устроят тур Уитни Хьюстон с помощью ИИ

Variety: в США пройдет концерт со сгенерированным ИИ голосом Уитни Хьюстон
true
true
true
close
Global Look Press

Наследники певицы Уитни Хьюстон организуют тур артистки в США. Об этом сообщает Variety.

На концертах прозвучат новые композиции в исполнении Хьюстон. Как отмечает издание, голос певицы извлекли из старых записей и сгенерировали песни с помощью нейросети. Первый концерт состоится 20 сентября.

«Результат — нечто поистине особенное: подарок для давних поклонников и мощное знакомство с новым поколением, открывающим ее голос», — заявил корреспондент издания.

Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года.

В августе 2025-го британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном на своих концертах.

По данным NBC, во время исполнения хита «Forever Young» («Вечно молодой» — перевод с английского. «Газета.Ru») Род Стюарт представил видео, в котором Осборном делает селфи на небесах с другими известными музыкантами.

Вместе с британским рок-певцом позируют такие ушедшие музыканты, как Боб Марли, Тупак Шакур, Фредди Меркьюри, Курт Кобейн, Майкл Джексон, Джордж Майкл, Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Принс, Эми Уайнхаус, XXXTentacion.

Ранее у Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами