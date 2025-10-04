На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юлия Савичева объяснила смену имиджа: «Я не мальчик»

Певица Савичева заявила, что семья в восторге от ее имиджа рокерши
true
true
true
close
ТНТ

Певица Юлия Савичева объяснила смену имиджа, произошедшую с ней в 2023 году. Об этом пишет «Пятый канал».

«Я же женщина. Я же не мальчик. Мой муж вообще в восторге», — сказала она.

Савичева добавила, что новый образ рокерши нравится и ее дочери Ане.

Юлия Савичева начала музыкальную карьеру на проекте «Фабрика звезда», в 2004 году представила Россию на конкурсе «Евровидение». Известна по хитам «Высоко», «Прости за любовь» и «Корабли».

Рокерский образ артистка примерила в 2023 году. С тех пор певица выпустила один альбом «9», композиции которого исполнены в жанре рок, а в мини-альбом «Под кожей — ЕР» вошли песни в жанре альтернативного рока.

Минувшим летом Юлия Савичева не нашла плагиата в треке из «Игры в кальмара».

Ранее Дмитрий Маликов рассказал о своем двойнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами