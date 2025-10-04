Юлия Савичева объяснила смену имиджа: «Я не мальчик»

Певица Савичева заявила, что семья в восторге от ее имиджа рокерши

Певица Юлия Савичева объяснила смену имиджа, произошедшую с ней в 2023 году. Об этом пишет «Пятый канал».

«Я же женщина. Я же не мальчик. Мой муж вообще в восторге», — сказала она.

Савичева добавила, что новый образ рокерши нравится и ее дочери Ане.

Юлия Савичева начала музыкальную карьеру на проекте «Фабрика звезда», в 2004 году представила Россию на конкурсе «Евровидение». Известна по хитам «Высоко», «Прости за любовь» и «Корабли».

Рокерский образ артистка примерила в 2023 году. С тех пор певица выпустила один альбом «9», композиции которого исполнены в жанре рок, а в мини-альбом «Под кожей — ЕР» вошли песни в жанре альтернативного рока.

