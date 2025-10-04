На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Маликов рассказал о двойнике: «Чтобы ездил на гастроли»

Певец Маликов заявил, что у него нет двойников
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал, какую задачу бы дал своему двойнику. Его цитирует «Пятый канал».

«Если бы у меня был двойник, я бы его зарядил, как «Ласковый май», чтобы он ездил на гастроли», — пошутил он.

Маликов также заявил, что у него нет и не может быть двойников, поскольку он «один такой».

Дмитрию Маликову 55 лет. Артист известен по хитам «Ты одна, ты такая», «Выпью до дна», «Звезда моя далекая» и др.

В конце лета Дмитрий Маликов поделился в своем Telegram-канале забавным видео, на котором предстал в шортах с принтом в виде сердец.

Артист сопроводил публикацию фразой: «Застукали меня в домашке!» На видео Маликов стоял в шортах с сердечками и белой рубашке напротив рояля. Фанаты оценили креативный подход артиста.

Ранее критик раскрыл секрет популярности Кадышевой и Булановой.

