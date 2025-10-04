На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» оказался прикован к инвалидному креслу

Актер Эрик Дэйн утратил способность ходить
BRON Studios/Global Look Press

Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» Эрик Дэйн оказался прикован к инвалидному креслу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

52-летнего американского артиста, страдающего боковым амиотрофическим склерозом, заметили на днях в аэропорту в коляске. На вопрос журналиста о том, что бы он хотел передать поклонникам, Дэйн призвал не терять веру.

БАС у Дэйна диагностировали в апреле 2025 года, болезнь начала развиваться внезапно и быстро лишила его возможности передвигаться.

«Все это время ситуация становится только хуже и это очень печально, но Эрик старается сохранять как можно более мужественный вид, потому что хочет наслаждаться тем, что у него есть сейчас. Теперь он точно знает, что завтра может не наступить», — рассказал изданию источник, близкий к артисту.

По словам инсайдера, актер не хочет, чтобы за него переживали, и желает, чтобы близкие просто оставались с ним рядом и были настолько счастливы, насколько возможно.

Накануне звезда фильмов «Один дома» и «Оно» Тим Карри рассказал, как стал инвалидом.

Ранее сообщалось, что Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции.

