Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции

Руководитель «Хора Турецкого» встал на ходунки на второй день после операции на ноге
wow_turetskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий заново учится ходить после операции. Об этом рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его дочь Наталья.

Турецкому сделали операцию по замене тазобедренного сустава. На опубликованных дочерью кадрах 63-летний руководитель коллектива передвигается по больничным коридорам с помощью ходунков.

«После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал!» — написала Наталья, отметив, что скорость восстановления отца удивляет врачей.

Недавно Наталья Турецкая рассказала, что решила прибегнуть к услугам суррогатной матери, потому что мечтает о третьем ребенке.

Накануне певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что в ближайшее время планирует обратиться к пластическому хирургу. По словам артиста, у него уже начались возрастные изменения — недавно дизайнер не узнал его по фотографии 2007 года.

Ранее начали делить наследство артистки Валентины Талызиной.

