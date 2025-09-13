Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции

Руководитель «Хора Турецкого» встал на ходунки на второй день после операции на ноге

Руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий заново учится ходить после операции. Об этом рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его дочь Наталья.

Турецкому сделали операцию по замене тазобедренного сустава. На опубликованных дочерью кадрах 63-летний руководитель коллектива передвигается по больничным коридорам с помощью ходунков.

«После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал!» — написала Наталья, отметив, что скорость восстановления отца удивляет врачей.

