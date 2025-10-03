На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда фильмов «Один дома» и «Оно» рассказал, как стал инвалидом

Актер Тим Карри остался прикованным к коляске после инсульта
true
true
true
close
Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Звезда фильмов «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Один дома 2» и «Оно» Тим Карри рассказал, как стал инвалидом. Об этом сообщает? The Hollywood Reporter.

Тим Карри принимал участие в праздничном показе «Шоу ужасов Рокки Хоррора» в Лос-Анджелесе. Он рассказал, что после перенесенного в 2012 году инсульта остался прикован к инвалидному креслу.

«Помню, мне делали массаж, и я даже ничего не чувствовал, но парень, который делал массаж, сказал: «Я беспокоюсь о тебе, я хочу вызвать скорую». И он так и сделал, а я сказал: «Это так глупо», — вспоминает Карри.

Ходить он все еще не может, подтвердил артист.

«Сижу в этом дурацком кресле, и это очень ограничивает меня. Так что я не буду петь и танцевать в ближайшее время. У меня все еще серьезные проблемы с левой ногой», — сказал он.

В середине сентября певец Алексей Чумаков рассказал о перенесенной им тяжелой операции на позвоночнике.

Ранее сообщалось, что Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами