Звезда фильмов «Один дома» и «Оно» рассказал, как стал инвалидом

Звезда фильмов «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Один дома 2» и «Оно» Тим Карри рассказал, как стал инвалидом. Об этом сообщает? The Hollywood Reporter.

Тим Карри принимал участие в праздничном показе «Шоу ужасов Рокки Хоррора» в Лос-Анджелесе. Он рассказал, что после перенесенного в 2012 году инсульта остался прикован к инвалидному креслу.

«Помню, мне делали массаж, и я даже ничего не чувствовал, но парень, который делал массаж, сказал: «Я беспокоюсь о тебе, я хочу вызвать скорую». И он так и сделал, а я сказал: «Это так глупо», — вспоминает Карри.

Ходить он все еще не может, подтвердил артист.

«Сижу в этом дурацком кресле, и это очень ограничивает меня. Так что я не буду петь и танцевать в ближайшее время. У меня все еще серьезные проблемы с левой ногой», — сказал он.

