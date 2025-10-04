Иракли рассказал про табу в воспитании детей

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли) в беседе с «Газетой.Ru» на вечеринке, посвященной его дню рождения, рассказал о личных правилах в воспитании детей.

«У нас есть регламент. Определенное количество времени сидеть в смартфоне — чтобы это не было доминирующим планом его дня. Есть табу, конечно. Не хамить маме, уважать взрослых», — поделился Пирцхалава.

48-летний Иракли воспитывает двух сыновей: Илью, которому недавно исполнилось 15 лет, а также родившегося в 2012 году Александра.

Ранее сообщалось, что сын Иракли стал свидетелем насилия в детском саду.