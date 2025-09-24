На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это проблема общества!»: сын Иракли стал свидетелем насилия в детском саду

Певец Иракли назвал проблемой общества применение насилия в детских садах
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) рассказал, что его сын однажды стал свидетелем того, как воспитательница детского сада ударила другого ребенка, и заступился за товарища. Слова исполнителя передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Пирцхалавы, его больше всего удивил не сам факт физического наказания, а последующая реакция родителей.

«Сын увидел, как его товарища била воспитательница. И когда мы начали говорить об этом в родительском чате, то большая часть родителей встали на сторону воспитательницы», — заявил артист.

Иракли подчеркнул, что для него неприемлемо применение физического насилия в отношении детей. Он призвал современное общество оказаться от устаревших методов воспитания.

«Это проблема нашего общества, потому что есть люди, которые считают, что «по-старинке» — это нормально», — возмутился он.

Иракли был женат на актрисе и модели Софье Гребенщиковой. Брак продлился с 2009 по 2014 год. Несмотря на развод, экс-супруги сохранили теплые отношения и поддерживают общение ради детей. У пары двое сыновей: Илья (2010 года рождения) и Александр (2012).

