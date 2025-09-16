На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алексей Чумаков о тяжелой операции: «Атрофия ниже пояса во всех смыслах»

Певец Чумаков мог остаться инвалидом из-за разрыва межпозвоночных дисков
true
true
true
close
Россия 1

Певец Алексей Чумаков рассказал о перенесенной им тяжелой операции на позвоночнике. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Чумакова, во время отпуска с супругой Юлией Ковальчук он не смог встать — ноги отказали резко.

«Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова», — сказал он.

Артиста экстренно госпитализировали прямо из аэропорта и сразу же прооперировали — у Чумакова разорвались сразу два межпозвоночных диска, защемившие нерв и часть спинного мозга.

Если бы не экстренные меры, певец мог бы навсегда остаться инвалидом. Сейчас в его позвоночнике шесть штифтов в трех позвонках.

«Их соединяют две 12-сантиметровые пластины. Потому что если их не интегрировать туда, то я не смогу двигать, то есть мой позвоночник не сможет сгибаться вообще, он будет как деревянный», — рассказал он.

Артист уже активно гастролирует. Спустя четыре дня после операции он дал два концерта в Санкт-Петербурге, выступил в Казани и Москве.

Ранее сообщалось, что Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами