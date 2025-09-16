Алексей Чумаков о тяжелой операции: «Атрофия ниже пояса во всех смыслах»

Певец Алексей Чумаков рассказал о перенесенной им тяжелой операции на позвоночнике. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Чумакова, во время отпуска с супругой Юлией Ковальчук он не смог встать — ноги отказали резко.

«Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова», — сказал он.

Артиста экстренно госпитализировали прямо из аэропорта и сразу же прооперировали — у Чумакова разорвались сразу два межпозвоночных диска, защемившие нерв и часть спинного мозга.

Если бы не экстренные меры, певец мог бы навсегда остаться инвалидом. Сейчас в его позвоночнике шесть штифтов в трех позвонках.

«Их соединяют две 12-сантиметровые пластины. Потому что если их не интегрировать туда, то я не смогу двигать, то есть мой позвоночник не сможет сгибаться вообще, он будет как деревянный», — рассказал он.

Артист уже активно гастролирует. Спустя четыре дня после операции он дал два концерта в Санкт-Петербурге, выступил в Казани и Москве.

