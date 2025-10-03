На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Товстика заявил, что невестка не дает ему видеться с внуками: «Нехорошая девочка»

Отец блогера Товстика заявил, что бывшая невестка Елена не пускает его к внукам
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отец бизнесмена и миллиардера Романа Товстика обвинил бывшую невестку Елену в том, что она не дает ему видеться с внуками. Об этом он заявил в разговоре с изданием Super.

По словам Владимира Товстика, он еще 20 лет назад понял, что Елена и Роман разведутся.

«Нехорошая девочка, очень нехорошая. Когда развод Романа и Елены вышел в публичное пространство, я говорю ей: «Ты чего на Рому грязь льешь? 20 лет за его счет прокувыркалась в парикмахерских, дорогих платьях, с юга не вылазила». Нарожала шесть детей и никого не любит», — высказывается Товстик-старший.

Бывший свекор Елены также утверждает, что Елену не любят дети. Он говорит, что когда пытается привезти внукам угощения, в квартиру его не пускают.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее стало известно, что Диброва и Товстик могут пожениться в 2026 году.

