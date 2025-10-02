Диброва и Товстик могут пожениться в 2026 году

Певица Алена Кравец заявила, что Диброва и Товстик сыграют свадьбу в 2026 году

Актриса и певица Алена Кравец заявила teleprogramma.org, что модель Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик сыграют свадьбу.

«Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы. Но, по моим данным, торжество случится лишь в будущем году. Пока есть время успеть сшить платье подруги невесты», — заявила артистка.

По словам Кравец, на данный момент Диброва и Товстик заняты разделом имущества после разводов. Она заявила, что затем модель и предприниматель сыграют более пышную и богатую свадьбу, чем у них были.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее любовника Дибровой захотели исключить из бизнеса из-за скандала с разводом.