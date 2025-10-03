На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге убрали с постаментов Сфинксов на Фонтанке

Сфинксов Египетского моста в Санкт-Петербурге увезли на реставрацию
Александр Гальперин/РИА Новости

Сфинксов, украшающих Египетский мост через Фонтанку в Санкт-Петербурге, сняли с постаментов и направили на реставрацию. Об этом ообщается в Telegram-канале Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

Ожидается, что фигуры вернутся на свое место весной 2026 года. Как указали в ГМГС, с последней реставрации прошло два года. На протяжении этого времени за состоянием скульптур следили специалисты музея. После новогодних праздников они зафиксировали его ухудшение: на постаменты и лапы сфинксов без согласования с музеем установили праздничные украшения. Позже их сняли по просьбе учреждения, однако покрытие скульптур оказалось повреждено.

Согласно сообщению музея, поскольку срок гарантийных обязательств подрядчика, проводившего предыдущую реставрацию, еще не истек, было решено демонтировать сфинксов и выполнить работы в мастерской. Там специалисты восстановят и поврежденные позолоченные элементы.

Декоративные фигуры сфинксов были установлены в августе 1826 года. Они отлиты в литейной мастерской Чарльза Берда в Санкт-Петербурге: скульптуры изготовлены из чугуна, а бронзовые детали покрыты позолотой. Вес каждой фигуры вместе с плинтом достигает около двух тонн.

Ранее в Санкт-Петербурге презентовали проект цифровизации мировых памятников.

