В Петербурге презентовали проект цифровизации мировых памятников

Ученые Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН) в рамках проекта

реставрации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Триумфальной арки в сирийской Пальмире — построили самую точную в мире цифровую модель всего древнего города общей площадью 21 кв. км. Об этом сообщил в связи с проведением XI Санкт Петербургского международного форума объединенных культур глава города Александр Беглов.

Губернатор особо подчеркнул, что авторитет и опыт Центра спасательной археологии ИИМК РАН в данной сфере сложно как переоценить, так и превзойти.

Также в рамках форума ученые Санкт-Петербурга представили глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира. Говоря о роли цифровых технологий в спасении объектов культурного наследия, директор Центра Наталья Соловьева сообщила, что они позволяют эффективно решать задачи сбора, сопоставления, сравнения и выдачи мировому сообществу объективных данных.

Беглов также отметил возросшую значимость форума. По его словам, мероприятие стало открытой площадкой для встреч ведущих профессионалов в сфере искусства, представителей бизнеса и власти.

«Объединяя авторитетных экспертов и всемирно известных деятелей, форум способствует не только продуктивному обсуждению актуальных вызовов, но и практическому взаимодействию», — считает глава Северной столицы.

Он добавил, что именно в Санкт-Петербурге презентуются созидательные инициативы, подписываются важные соглашения, формируется облик современного культурного пространства. Форум, по мнению губернатора, еще раз подтвердит статус Петербурга как одного из крупнейших культурных центров мира.

Сообщается, что в рамках форума ведущие эксперты со всего мира обсуждают новые подходы к укреплению межкультурного диалога и развитию творческих индустрий. Также запланированы концерты и выставки, а в заключительный день мероприятия состоится вручение Эрмитажной премии в области культуры и искусства. Ее лауреатами в этом году стали дирижер Теодор Курентзис и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.