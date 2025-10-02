Актеру Садальскому запретили въезд в Латвию

Российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому запрещено въезжать в Латвию. Об этом написала министр иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в социальной сети X.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок», — написала глава внешнеполитического ведомства.

Пояснений касательно принятого решения министр не представила.

10 августа Станислав Садальский выступил перед ранеными военнослужащими и врачами в зоне специальной военной операции (СВО). Актер не стал посвящать свои номера военной тематике, но назвал большой честью и ответственностью выступить в зоне СВО. Он заявил, что на передовой находятся лучшие врачи России. При этом Садальский уверен, что Россия не начинала войну. Актер считает, что русский язык на протяжении длительного времени подвергается нападкам.

До этого власти прибалтийской республики на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.

Ранее в Латвии запретили россиянам покупать недвижимость.