На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актеру Садальскому запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил въезд в страну российскому актеру Садальскому
true
true
true
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому запрещено въезжать в Латвию. Об этом написала министр иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в социальной сети X.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить ему въезд в страну на неопределенный срок», — написала глава внешнеполитического ведомства.

Пояснений касательно принятого решения министр не представила.

10 августа Станислав Садальский выступил перед ранеными военнослужащими и врачами в зоне специальной военной операции (СВО). Актер не стал посвящать свои номера военной тематике, но назвал большой честью и ответственностью выступить в зоне СВО. Он заявил, что на передовой находятся лучшие врачи России. При этом Садальский уверен, что Россия не начинала войну. Актер считает, что русский язык на протяжении длительного времени подвергается нападкам.

До этого власти прибалтийской республики на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.

Ранее в Латвии запретили россиянам покупать недвижимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами