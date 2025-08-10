Садальский не захотел выступать с военной тематикой в зоне СВО

Актер Станислав Садальский выступил перед ранеными военнослужащими и врачами в зоне СВО. Об этом сообщает «Пятый канал».

Садальский рассказал, что его попросили посвятить свои номера военной тематике, но он отказался.

«Они говорят: «Надо такое больше военное». Я говорю: «Представляете, идти на завод и рассказывать про станки», — поделился артист.

Садальский назвал большой честью и ответственностью выступить в зоне СВО. Он заявил, что там находятся лучшие врачи России.

«Я сам весь больной, но в театр идут от избытка здоровья, поэтому нельзя показывать, что тебе тяжело или плохо. И это мне доставляет счастье! Я сейчас как лошадь бью копытом, чтобы выступить перед ранеными и врачами!» — заявил актер.

Как утверждает Садальский, Россия не начинала войну. Актер считает, что российский язык подвергается нападкам, а также были унижены миллионы россиян.

«С моей стороны тоже идет оборона! Вот многие смеются, что я дураков играю, а для меня такая радость, если кто-то посмотрит на моего дурака, и ему лучше станет. Артист должен заряжать и направлять словом. Слово очень сильную власть имеет над людьми», — отметил Садальский.

