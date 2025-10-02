На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров запретил дочери пирсинг

Певец Киркоров признался, что не разрешает дочери сделать пирсинг
true
true
true
close
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров признался в беседе с Voice, что запретил дочери Алле-Виктории сделать пирсинг.

«Я говорю: «Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет». Я сам пришел к этому в достаточно зрелом возрасте, а до какого-то возраста я это вообще не принимал. А потом мировоззрение как-то поменялось. С кем поведешься, того и наберешься», — рассказал певец.

Киркорв признался, что не растил своих детей в «тепличных условиях». По словам артиста, он старается уделять свободное время дочери и сына, когда не бывал на гастролях. Певец привил у детей семейные ценности и объяснил, что хорошо, а что плохо.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Алла-Виктория и Мартин обучались в Swiss International Scientific School в Дубае до 2025 года. Сейчас они учатся в российской школе.

Ранее Боярский отказался от съемок за пределами Санкт-Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами