Киркоров запретил дочери пирсинг

Народный артист России Филипп Киркоров признался в беседе с Voice, что запретил дочери Алле-Виктории сделать пирсинг.

«Я говорю: «Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет». Я сам пришел к этому в достаточно зрелом возрасте, а до какого-то возраста я это вообще не принимал. А потом мировоззрение как-то поменялось. С кем поведешься, того и наберешься», — рассказал певец.

Киркорв признался, что не растил своих детей в «тепличных условиях». По словам артиста, он старается уделять свободное время дочери и сына, когда не бывал на гастролях. Певец привил у детей семейные ценности и объяснил, что хорошо, а что плохо.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Алла-Виктория и Мартин обучались в Swiss International Scientific School в Дубае до 2025 года. Сейчас они учатся в российской школе.

