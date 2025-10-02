На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боярский отказался от съемок за пределами Санкт-Петербурга

Жена Боярского заявила, что актер отказался сниматься за пределами Санкт-Петербурга
РИА Новости

Жена народного артиста России Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, призналась в беседе с NEWS.ru, что супруг отказывается от съемок за пределами Санкт-Петербурга.

Луппиан объяснила, что Боярский перестал участвовать в выездных киносъемках после тяжелой травмы. У артиста диагностировали перелом после падения с большой высоты.

По словам жены Боярского, актер уже восстановился и репетирует в театре.

«Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — поделилась артистка.

Михаил Боярский также был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 26 июня. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

При этом невестка артиста Екатерина заявляла, что Боярский находится дома, а в больнице находился на плановом обследовании.

Боярский был заявлен в спектакле «В этом милом старом доме», запланированном на 2 июля. Актер признался, что его не будет на выступлении.

Ранее в Екатеринбурге отменили юбилейный концерт Успенской.

