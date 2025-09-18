На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Претензий нет»: Киркоров раскрыл, как дети осваиваются в РФ после обучения в ОАЭ

Певец Киркоров: дети освоились в российской школе после года обучения в ОАЭ
true
true
true
close
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что процесс адаптации его детей — Аллы-Виктории и Мартина — в российской школе происходит даже лучше, чем он ожидал. Его слова передает kp.ru.

«Я думал, будет сложнее, но пока претензий к детям нет», — заявил исполнитель.

По словам Киркорова, наследники не только успешно справляются с учебной программой без репетиторов, но и активно развивают свои таланты, несмотря на непростой подростковый период.

«Сын весь в спорте, увлекается баскетболом и футболом. А Алла-Виктория у нас блогер, ее ролики набирают в соцсетях миллионы просмотров», — поделился он.

У Филиппа Киркорова двое детей, рожденных от суррогатной матери. Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, а ее младший брат Мартин — в 2012 году. До недавнего времени дети артиста обучались в Swiss International Scientific School в Дубае. Как сообщали СМИ, семья приняла решение отправить детей за границу в ноябре 2024 года из-за проблем с адаптацией в российской школе: их начали травить ровесники в России после участия Киркорова в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

В конце августа 2025 года Киркоров раскрыл, что Алла-Виктория и Мартин начнут обучение в российской школе с нового 2025/2026 учебного года.

Ранее дочь Даны Борисовой сообщила, что собирается стать корреспондентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами