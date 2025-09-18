«Претензий нет»: Киркоров раскрыл, как дети осваиваются в РФ после обучения в ОАЭ

Певец Киркоров: дети освоились в российской школе после года обучения в ОАЭ

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что процесс адаптации его детей — Аллы-Виктории и Мартина — в российской школе происходит даже лучше, чем он ожидал. Его слова передает kp.ru.

«Я думал, будет сложнее, но пока претензий к детям нет», — заявил исполнитель.

По словам Киркорова, наследники не только успешно справляются с учебной программой без репетиторов, но и активно развивают свои таланты, несмотря на непростой подростковый период.

«Сын весь в спорте, увлекается баскетболом и футболом. А Алла-Виктория у нас блогер, ее ролики набирают в соцсетях миллионы просмотров», — поделился он.

У Филиппа Киркорова двое детей, рожденных от суррогатной матери. Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, а ее младший брат Мартин — в 2012 году. До недавнего времени дети артиста обучались в Swiss International Scientific School в Дубае. Как сообщали СМИ, семья приняла решение отправить детей за границу в ноябре 2024 года из-за проблем с адаптацией в российской школе: их начали травить ровесники в России после участия Киркорова в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

В конце августа 2025 года Киркоров раскрыл, что Алла-Виктория и Мартин начнут обучение в российской школе с нового 2025/2026 учебного года.

Ранее дочь Даны Борисовой сообщила, что собирается стать корреспондентом.