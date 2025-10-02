В Екатеринбурге отменили юбилейный концерт Успенской

В Екатеринбурге отменили юбилейный концерт певицы Любови Успенской. Об этом сообщили в Telegram-канале киноконцертного театра «Космос».

Причина отмены неизвестна. Выступление должно было пройти 3 октября. Оно переносится. Дату объявят позже. Представители театра принесли извинения за доставленные неудобства.

«В соответствии с официальным письмом организатора, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября 2025 года, переносится!» — заявили представители театра.

Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года». В августе 2025-го она отказалась от статуса королевы шансона.

В сентябре 2024-го продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Успенская зарабатывает до 5 миллионов рублей за частные мероприятия. По словам шоумена, цена за выступление может варьироваться от 4 до 5 миллионов рублей. Артистка также просит на 500-700 тысяч рублей выше, если мероприятие проходит не в Москве. Продюсер уточнил, что Успенскую очень любят люди из разных структур.

