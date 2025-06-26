Боярский снова в больнице: артист госпитализирован в отделение сосудистой кардиологии

Народный артист РСФСР Михаил Боярский снова, уже второй раз в этом году, попал в больницу. Сообщения о причинах недомогания мэтра разнятся. По информации издания «Петербургский дневник», поводом для госпитализации стали последствия недавно проведенного стентирования артерии в ноге. «МК в Питере» пишет о проблемах с сердцем. Оба издания ссылаются на информацию, полученную от сына артиста — депутата Госдумы Сергея Боярского.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии Мариинской больницы в Петербурге, сообщило региональное издание «МК в Питере».

«По предварительной информации, у 74-летнего Михаила Боярского — проблемы с сердцем. Информацию подтвердил сын Сергей Боярский в беседе с корреспондентом «МК в Питере», — говорится в публикации.

(Издание допустило ошибку: Михаилу Боярскому сейчас 75 лет. — прим. ред.)

«МК» отмечает, что «актер прибыл в клинику самостоятельно, однако чувствует себя плохо».

«Петербургский дневник» (официальное издание правительства Санкт-Петербурга) приводит иную версию и также ссылается на слова сына актера, депутата Госдумы Сергея Боярского.

«Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге», — поделился Сергей Боярский.

Сергей Боярский выразил надежду на то, что отца вскоре — возможно, уже завтра — выпишут из больницы домой.

Что такое стентирование Стентирование артерии в ноге — операция по восстановлению кровотока в артериях нижних конечностей. В ходе процедуры в артерию вводится металлический стент, который расширяет сосуд и обеспечивает нормальный кровоток.

Об этом же ТАСС сообщили в Театре имени Ленсовета. В пресс-службе отметили, что «Михаил Сергеевич находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента».

Два дня назад, 24 июня, театр уведомил зрителей об изменении состава артистов в спектакле «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея Арбузова. Вместо Михаила Боярского роль Эраста Петровича исполнит Александр Сулимов.

«По предварительной информации, Михаил Боярский примет участие в прощальных показах спектакля, запланированных на 2 и 13 июля», — сообщили в театре.

Упал на репетиции

Это уже не первая госпитализация Михаила Боярского за последние месяцы. В апреле он упал и получил травмы на репетиции.

«Михаил Сергеевич оступился на сцене и получил небольшой ушиб. Было подозрение на перелом ребер, но оно не подтвердилось», — сообщили в театре Ленсовета.

Супруга артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета, народная артистка России Лариса Луппиан тогда же сообщила ТАСС иные подробности случившегося.

«Михаил Сергеевич в воскресенье упал в театре, сломал себе ребро. Два дня провел дома, но потом у него поднялась температура, и я его повезла на МРТ. МРТ показало, что у него перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице», — сказала Луппиан.

В настоящее время Боярский служит приглашенным артистом в Театре им. Ленсовета. Он играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и «Джульетта» и «Театральный роман». В конце декабря прошлого года он отметил 75-летие.

«Упал с трехметровой высоты»: что известно о состоянии Михаила Боярского Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции... 19 апреля 17:20

Что нужно знать о Боярском

Михаил Боярский — известный советский и российский актер. Родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Л.Ф. Макарьева), был принят в труппу Театра имени Ленсовета и работал там до 1987 года.

Наибольшую известность и узнаваемость он обрел в кино: в трехсерийном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год) он сыграл главную роль — Д'Артаньяна, после чего широкополая шляпа в том или ином варианте стала его непременным атрибутом.

Кроме того, он снимался в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов» (роль — Черный Джек), «Гардемарины, вперед!» (шевалье де Брильи), «Узник замка Иф» (Фернан де Морсер), «Идиот» (поручик Келлер), «Тарас Бульба (Мосий Шило) и др.

Боярский широко известен благодаря музыкальным композициям «Зеленоглазое такси», «Рыжий конь», «Городские цветы». Немало работал в озвучании: например, его голосом говорит кот-ученый в полнометражных мультфильмах «Иван Царевич и Серый Волк».