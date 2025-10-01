На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рудковская раскрыла многомиллионные траты на восстановление дачи Фаберже

Продюсер Рудковская потратит минимум полмиллиарда рублей на дачу Фаберже
Telegram-канал Голубь Мира Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что вместе со своим мужем Евгением Плющенко потратит не менее полумиллиарда рублей на восстановление заброшенной дачи Карла Фаберже.

Рудковская призналась, что уже сейчас ищет способы сэкономить на ремонте здания. Она также опровергла, что будет искать клад ювелира — чемодан с бриллиантами на сумму около 5 миллионов царских рублей.

«Я уже думаю не о кладе Фаберже, а о том, как туда рабочих завлечь бесплатно, под видом квеста «Почини крышу — получи фото с династией Плющенко и Рудковской со всеми ее транками», — поделилась продюсер.

30 сентября Рудковская сообщила, что хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже.

По словам Рудковской, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.
Рудковская хочет приобрести эту дачу и еще два объекта культуры для возрождения и реконструкции. На данный момент продюсер вместе с мужем ждут торги и решение по зданиям.

Ранее Катя Лель устроила сеанс лечения космической музыкой.

