Катя Лель устроила сеанс лечения космической музыкой

Певица Катя Лель устроила на своем дне рождения сеанс лечения комической музыкой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Мероприятие прошло в центре Москвы. В его рамках пошли исцеляющие звуковые практики, а также измерение ауры. Катя Лель спела мантры на разных языках. Певица исполнила их на пали (язык Будды), иврите, галактическом языке, а также египетским звуком и как «Отче наш».

По словам Лель, в проекте по фиксированию силы звука участвовали нейрофизиологи и биологи. Специальный прибор якобы запечатлевает изменения сознания гостей в реальном времени, выводя на экраны цветовые визуализации. Певица рассказала, что получила знания из философских трудов и «книг других цивилизаций».

Лель также призналась, что завершила духовное паломничество в Индию. На праздник пришли Костя Цзю, Кирилл Туриченко и другие звезды. Канал отметил, что торжество прошло без алкогольных напитков.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

