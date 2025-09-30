Рудковская захотела возродить заброшенную дачу Фаберже

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что вместе со своим мужем Евгением Плющенко хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже.

По словам Рудковской, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.

«Среди сгнивших стен и разбитых окон сохранилась не только память о великом Мастере, но и следы его гениальности — солнечные часы из деревьев и скульптура в лесной глуши. Когда здесь, в этом уединении, создавались изделия, которые навсегда вошли в историю, но сейчас лишь тишина и вскрытый паркет», — заявила продюсер.

По словам Рудковской, она хочет приобрести эту дачу и еще два объекта культуры для возрождения и реконструкции. На данный момент продюсер вместе с мужем ждут торги и решение по зданиям.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений — 25 сентября 2020 года.

