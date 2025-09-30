На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рудковская захотела возродить заброшенную дачу Фаберже

Продюсер Рудковская заявила, что восстановит дачу Фаберже
true
true
true
close
Telegram-канал Голубь Мира Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что вместе со своим мужем Евгением Плющенко хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже.

По словам Рудковской, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.

«Среди сгнивших стен и разбитых окон сохранилась не только память о великом Мастере, но и следы его гениальности — солнечные часы из деревьев и скульптура в лесной глуши. Когда здесь, в этом уединении, создавались изделия, которые навсегда вошли в историю, но сейчас лишь тишина и вскрытый паркет», — заявила продюсер.

По словам Рудковской, она хочет приобрести эту дачу и еще два объекта культуры для возрождения и реконструкции. На данный момент продюсер вместе с мужем ждут торги и решение по зданиям.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений — 25 сентября 2020 года.

Ранее Рудковская станцевала с Киркоровым на свадьбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами