Протеже Киркорова ответила на слухе о разрыве с певцом

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) в беседе с Super опровергла слух, что перестала сотрудничать с народным артистом России.

Овсянникова назвала информацию о разрыве с Киркоровым слухами от завистников. Она пообещала несколько дуэтов с певцом в 2025-м. По словам артистки, на днях она встретилась с исполнителем и обсудила планы на этот и следующий год.

В июле Овсянникова встретилась с американским рэпером Tyga. Исполнительница заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

В ролике, опубликованном Марго, отмечают, что отношения между Россией и Америкой налаживаются. Tyga согласился с этим. Он напомнил, что также выступал в Москве в 2019 году.

Овсянникова подготовила подарок для Tyga. Она преподнесла ему свитер с картиной Малевича.

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