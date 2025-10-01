На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Протеже Киркорова о блокировке Macan: «Ему не понравились мои ночные шутки»

Певица Овсянникова сообщила, что Macan ее обманул
Пресс-служба ТНТ

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала в шоу «Вопрос ребром», что рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) заблокировал ее в соцсетях.

Овсянникова заявила, что начала подшучивать над Macan в соцсетях после того, как он ее обманул. Из-за этого рэпер заблокировал певицу.

«Ему не понравились мои ночные шутки. У меня какая-то традиция всем в 4 утра писать. Я ему сказала: «Почему ты еще не здесь? Приезжай». Я уж подробностей не помню, но он заблокировал», — отметила артистка.

Марго рассказала, что таргетолог посоветовал ей сделать дуэт с Macan, чтобы пробиться в чарты. На тот момент исполнительница практически ничего не знала о рэпере. По словам певицы, ей было сложно связаться с Косолаповым. У нее сложилось ощущение, будто она «ищет Майкла Джексона».

«И вот я 5 месяцев его искала. Без шуток. Тогда я еще работала с помощницей Филиппа Киркорова. Я спрашиваю: «А ответ будет?» И не «да», и не «нет», — рассказала певица.

Ранее рэпера Macan призвали запретить в России.

