Сестра Бузовой похвасталась своим доходом

Сестра Бузовой Анна заработала на новом деле 106 тыс. рублей
true
true
true
close
Telegram-канал Anna Buzova

Сестра Ольги Бузовой Анна в Telegram-канале похвасталась предварительным доходом в месяц в новом начинании.

Бузова рассказала, что рискнула и решила попробовать себя в новой области. Она не уточнила, в какой. По словам сестры певицы, она заработала 106 тысяч 755 рублей. Как отметила блогерша, она только сейчас осознала много упущенных возможностей.

«Шло все хорошо, комфортно для меня, и поэтому любые предложения по новым проектам, работам и т. д. — я их даже не видела до сих пор. И тут случился коллапс в блогерской жизни, и это послужило толчком к новым действиям и, как это ни странно, возможностям», — поделилась сестра артистки.

В начале июля 2024-го Анна Бузова сообщила, что купила квартиру в Турции. Ее выбор пал на вариант в новостройке в Алании. Завершение строительства запланировано на 2026 год. Стоимость новой квартиры Бузовой составила 8,7 млн рублей. На территории должны построить собственный SPA-центр, рестораны, кинотеатр, зону барбекю, детские площадки, большой теннис и мини-гольф.

Ранее Дана Борисова стала женой короля рыбного бизнеса.

