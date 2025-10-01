На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«До этого были только альфонсы»: Дана Борисова стала женой короля рыбного бизнеса

Телеведущая Борисова заключила гостевой брак с успешным бизнесменом Кириллом
true
true
true
close
Телеканал «Пятница!»

48-летняя телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала о своих отношениях с 45-летним бизнесменом Кириллом в новом выпуске шоу «Четыре жены». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

По словам Борисовой, их формат отношений строится на принципе «гостевого брака». Телеведущая призналась, что главным преимуществом подобного союза является отсутствие бытовых обязанностей.

«Нас вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя — думаю, у их гостевого брака были такие же плюсы, как и у нашего. Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений, а были только альфонсы, которые мною пользовались», — призналась знаменитость.

Также Борисова раскрыла, что ее супруг — успешный предприниматель, который не только финансово ей помогает, но также и чрезвычайно внимателен к ней. Она отметила:

«Кирилл – король рыбного бизнеса. Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него 7 детей от пяти жен — и они все «в шоколаде».

Выпуск с Борисовой выйдет 2 октября в 16:00 на телеканале телеканал «Пятница!».

Телеведущая Дана Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков получил первую роль в театре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами