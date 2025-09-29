На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лоза об успехе Кадышевой и Булановой: «Могу только посочувствовать»

Лоза посочувствовал Булановой и Кадышевой из-за популярности среди зумеров
true
true
true
close
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза заявил, что ему жаль исполнительниц Татьяну Буланову и Надежду Кадышеву, которые оказались на пике популярности среди молодежи, в основном – зумеров. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал их успех временным, отметив, что они не сумеют долго удерживать к себе интерес со стороны молодой аудитории.

«Я могу только посочувствовать. Хорошо, они сейчас попоют, попляшут, соберут денег, но потом и Тане, и Наде придется подстраиваться под тренды молодежи, чтобы их дальше захотели слушать и смотреть», — прокомментировал успех своих коллег исполнитель хита про маленький плот.

Он назвал унизительным ситуацию, когда артисту приходится под кого-то подстраиваться, а также добавил, что жестокий мир шоу-бизнеса быстро «выбрасывает любого, кто уже неликвиден». Артист заверил, что его радует отсутствие популярности среди молодежи, так как ему не приходится под нее подстраиваться и «стелиться», а также добавил, что знает свои способы всегда оставаться на слуху.

Напомним, до этого Лоза также заявил, что не может объяснить феномен популярности Надежды Кадышевой у молодежи. По его мнению, она ничего нового не предлагала, выступает с тем же репертуаром, но «грамотно подкрученная», за счет чего оказалась в тренде. Артист также усомнился, что Кадышева надолго останется популярной у молодого поколения.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал песни на «Новой волне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами