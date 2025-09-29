Лоза об успехе Кадышевой и Булановой: «Могу только посочувствовать»

Певец Юрий Лоза заявил, что ему жаль исполнительниц Татьяну Буланову и Надежду Кадышеву, которые оказались на пике популярности среди молодежи, в основном – зумеров. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал их успех временным, отметив, что они не сумеют долго удерживать к себе интерес со стороны молодой аудитории.

«Я могу только посочувствовать. Хорошо, они сейчас попоют, попляшут, соберут денег, но потом и Тане, и Наде придется подстраиваться под тренды молодежи, чтобы их дальше захотели слушать и смотреть», — прокомментировал успех своих коллег исполнитель хита про маленький плот.

Он назвал унизительным ситуацию, когда артисту приходится под кого-то подстраиваться, а также добавил, что жестокий мир шоу-бизнеса быстро «выбрасывает любого, кто уже неликвиден». Артист заверил, что его радует отсутствие популярности среди молодежи, так как ему не приходится под нее подстраиваться и «стелиться», а также добавил, что знает свои способы всегда оставаться на слуху.

Напомним, до этого Лоза также заявил, что не может объяснить феномен популярности Надежды Кадышевой у молодежи. По его мнению, она ничего нового не предлагала, выступает с тем же репертуаром, но «грамотно подкрученная», за счет чего оказалась в тренде. Артист также усомнился, что Кадышева надолго останется популярной у молодого поколения.

