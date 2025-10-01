Иранский фильм, победивший в Каннах, не выйдет в России

Художественный фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая Случайность», победивший на кинофестивале в Каннах, не получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Русский репортаж», которая приобрела права на показ картины.

Известно, что премьера фильма в России была запланирована на 30 октября. В реестре Министерства культуры РФ отсутствует информация о картине.

Фильм «Простая случайность», снятый Панахи, получил «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля, который открылся 13 мая на Лазурном берегу во Франции. Роли в картине исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари.

Сюжет фильма строится вокруг похищения автомехаником семьи, обратившейся к нему после аварии. Мотивом послужило то, что отец семейства — это человек, который его пытал в иранской тюрьме.

Панахи снимал картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки. И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году. После решения жюри фестиваля вручить Панахи главную награду Барро заявил, что она была получена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».

Ранее МИД Ирана вызвал советника посольства Франции после победы в Каннах фильма Панахи.