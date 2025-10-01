На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иранский фильм, победивший в Каннах, не выйдет в России

Иранский фильм «Простая случайность» режиссера Панахи не получит прокат в России
true
true
true
close
Bidibul Productions

Художественный фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая Случайность», победивший на кинофестивале в Каннах, не получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Русский репортаж», которая приобрела права на показ картины.

Известно, что премьера фильма в России была запланирована на 30 октября. В реестре Министерства культуры РФ отсутствует информация о картине.

Фильм «Простая случайность», снятый Панахи, получил «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля, который открылся 13 мая на Лазурном берегу во Франции. Роли в картине исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари.

Сюжет фильма строится вокруг похищения автомехаником семьи, обратившейся к нему после аварии. Мотивом послужило то, что отец семейства — это человек, который его пытал в иранской тюрьме.

Панахи снимал картину в своей родной стране нелегально — без разрешения властей Ирана на съемки. И представил его в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году. После решения жюри фестиваля вручить Панахи главную награду Барро заявил, что она была получена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».

Ранее МИД Ирана вызвал советника посольства Франции после победы в Каннах фильма Панахи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами