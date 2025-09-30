В Париже простились с актрисой Клаудией Кардинале. Об этом пишет ТАСС.

Церемония состоялась в старинной церкви Сен-Рош в историческом центре французской столицы.

«Почтить память кинозвезды пришли министр культуры Франции Рашида Дати, представители театральных и кинематографических кругов. На церемонии присутствовала дочь Кардинале Клаудиа Скуитьери», — говорится в материале.

О том, что Кардинале ушла из жизни, стало известно 24 сентября. Ей было 87 лет. Кардинале скончалась во вторник вечером в небольшом французском городке Немуре к юго-востоку от Парижа, где она жила в последние годы.

Актриса, чье настоящее имя Клод Жозефин Роз Кардинале, родилась в Африке в семье выходцев из Сицилии. Она начала свою кинематографическую карьеру в 1956 году в возрасте 18 лет. Кардинале сыграла более чем в 150 фильмах. Актриса работала с такими всемирно известными режиссерами, как Пьетро Джерми, Лукино Висконти, Федерико Феллини, Серджо Леоне, Марко Феррери, Михаил Калатозов, Блейк Эдвардс, Кристиан-Жак, Клод Лелуш, Лилиана Кавани.

