На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушла из жизни итальянская кинозвезда Клаудия Кардинале

Итальянская киноактриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет
true
true
true
close
Keystone Pictures USA/Global Look Press

В возрасте 87 лет скончалась знаменитая итальянская киноактриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

О смерти кинозвезды сообщил ее агент Лоран Саври. Кардинале скончалась во вторник вечером в небольшом французском городке Немуре к юго-востоку от Парижа, где она жила в последние годы. В момент смерти она была со своими детьми.

По словам Саври, Кардинале была свободной и вдохновенной женщиной, как в своей творческой карьере, так и в личной жизни.

Актриса, чье настоящее имя Клод Жозефин Роз Кардинале, родилась в Африке в семье выходцев из Сицилии. Она начала свою кинематографическую карьеру в 1956 году в возрасте 18 лет. Кардинале сыграла более чем в 150 фильмах. Актриса работала с такими всемирно известными режиссерами, как Пьетро Джерми, Лукино Висконти, Федерико Феллини, Серджо Леоне, Марко Феррери, Михаил Калатозов, Блейк Эдвардс, Кристиан-Жак, Клод Лелуш, Лилиана Кавани.

6 августа стало известно, что американская актриса Келли Мак, которая сыграла в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», умерла в возрасте 33 лет.

Ранее умер актер и режиссер Роберт Редфорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами