Ушла из жизни итальянская кинозвезда Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет скончалась знаменитая итальянская киноактриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

О смерти кинозвезды сообщил ее агент Лоран Саври. Кардинале скончалась во вторник вечером в небольшом французском городке Немуре к юго-востоку от Парижа, где она жила в последние годы. В момент смерти она была со своими детьми.

По словам Саври, Кардинале была свободной и вдохновенной женщиной, как в своей творческой карьере, так и в личной жизни.

Актриса, чье настоящее имя Клод Жозефин Роз Кардинале, родилась в Африке в семье выходцев из Сицилии. Она начала свою кинематографическую карьеру в 1956 году в возрасте 18 лет. Кардинале сыграла более чем в 150 фильмах. Актриса работала с такими всемирно известными режиссерами, как Пьетро Джерми, Лукино Висконти, Федерико Феллини, Серджо Леоне, Марко Феррери, Михаил Калатозов, Блейк Эдвардс, Кристиан-Жак, Клод Лелуш, Лилиана Кавани.

