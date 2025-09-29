Игорь Николаев захотел запатентовать бренд «Привет, Андрей!»

Певец и композитор Игорь Николаев подал заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака «Привет, Андрей!». Это выяснила «Газета.Ru».

В случае регистрации бренда Николаев сможет производить и продавать такие товары, как 3D-очки; 3D-сканеры; DVD-плееры; музыкальные автоматы; аккумуляторы; автомобили пожарные; адаптеры; различную аппаратуру; батарейки; бинокли; весы; браслеты; компьютерную гарнитуру; датчики и детекторы; диски; лампы; микрофоны; компьютеры; невзаимозаменяемые токены (NFT); бытовые принадлежности; расчески; тазы; щетки; одежду; нижнее белье; обувь; игрушки; тренажеры.

Под товарным знаком Николаев также сможет предоставлять услуги по аренде; маркетингу; рекламе; организации различных мероприятий и подписок на газеты для третьих лиц; розничной торговле; проведению мастер-классов; передаче знаний в сфере бизнеса, а также различного анализа.

13 сентября издание «Абзац» сообщило, что Игорь Николаев зарабатывает за выступление до €30 тыс. (около 3 млн рублей по курсу того периода. — «Газета.Ru»).

Игорь Николаев, отмечает «Абзац», владеет элитными апартаментами в Дубае, которые, как заявил эксперт по зарубежной недвижимости Марк Гершкович, стоят от $8 млн (675 млн рублей. — «Газета.Ru»). Также у народного артиста в собственности находится дом в поселке Барвиха-2 примерно за 180 млн рублей и две квартиры на берегу моря в Юрмале за почти 30 млн и 50 млн рублей.

Ранее Собчак упрекнула Николаева в жадности.