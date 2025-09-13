На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько зарабатывает владеющий квартирой за $8 млн Игорь Николаев

«Абзац»: певец Игорь Николаев зарабатывает около 3 млн рублей за один концерт
Владимир Вяткин/РИА Новости

Композитор, поэт и певец Игорь Николаев зарабатывает за выступление до €30 тыс. (около 3 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на представителя из ивент-агентства.

Как отмечает издание, график Николаева расписан до середины октября. Помимо гонорара, заказчику предстоит также выполнить бытовой и технический райдеры артиста на сумму около €20 тыс. (почти 2 млн рублей. — «Газета.Ru»).

Игорь Николаев, отмечает «Абзац», владеет элитными апартаментами в Дубае, которые, как заявил эксперт по зарубежной недвижимости Марк Гершкович, стоят от $8 млн (675 млн рублей. — «Газета.Ru»). Также у народного артиста в собственности находится дом в поселке Барвиха-2 примерно за 180 млн рублей и две квартиры на берегу моря в Юрмале за почти 30 млн и 50 млн рублей.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак упрекнула в рамках шоу «Кстати» певца Игоря Николаева в жадности. Она заявила, что команда исполнителя блокирует всех, кто использует без разрешения его музыку.

Ранее сообщалось, что гонорары звезд «Квартета И» упали в семь раз.

